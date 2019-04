Jugendfeuerwehr entfacht Osterfeuer in Esbeck

Die Freiwillige Feuerwehr Esbeck lädt am Samstag, 20. April zum Osterfeuer ein. Das Feuer wird um 17.30 Uhr durch die Jugendfeuerwehr auf dem Dorfplatz am Feuerlöschteich entfacht. Angeboten werden Heiß- und Kaltgetränke, Stockbrot, Gegrilltes und Laugengebäck. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass das Anliefern von Garten- und Baumschnitt nur am Mittwoch, 17. April, von 17 bis 19 Uhr, und am Donnerstag, 18. April, von 10 bis 19 Uhr, möglich ist. Das Grünzeug kann über die Anfahrt Wiesenweg abgegeben werden. Es gibt aber keine Abnahmegarantie.

