Einbrecher erbeuten vier Euro Bargeld in Dobbeln

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 12.20 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei öffneten die Täter an der Rückseite des Vereinsheims die Holzfensterläden und zerstörten die Verglasung des dahinterliegenden Fensters.

Durch das so geöffnete Fenster stiegen die Unbekannten ins Innere des Gebäudes ein. Hier begaben sich die Täter auf die Suche nach Bargeld und waren, so die Polizei weiter, anscheinend zielgerichtet in Richtung Tresen unterwegs, um dort die Schränke zu öffnen. Tatsächlich hätten sie ein Sparschwein gefunden, in dem sich vier Euro befanden. Das Geld nahmen die Einbrecher mit und verschwanden unerkannt.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa

500 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise und erbittet diese unter

(05352) 951050.