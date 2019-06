Schöningen. Der Mann ist am Zentralen Omnibusbahnhof in Schöningen plötzlich auf den Jugendlichen losgegangen. Zeugen haben ihn von seinem Opfer weggezogen.

Unbekannter greift 17-Jährigen in Schöningen mit Messer an

Ein Unbekannter hat einen 17-Jährigen von seinem Fahrrad geschubst und ihn mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Wie die Polizei am Montag berichtet, war der junge Mann aus Schöningen am Freitagnachmittag, 13 Uhr, mit seinem Rad am Zentralen Omnibusbahnhof unterwegs, als der Unbekannte ihn angriff. Nach einer kurzen Rangelei zog der Angreifer ein Messer und fügte seinem Opfer mehrere leichte Verletzungen am Oberkörper zu.

Mehrere Zeugen, darunter auch mehrere Jugendliche, am Busbahnhof gingen nun dazwischen und zogen den Unbekannten von seinem Opfer weg. Die Gelegenheit nutzte das Opfer zur Flucht. Es sprang in einen Omnibus und fuhr davon.

Der 17-Jährige erzählte diesen Vorfall seiner Betreuerin, die zusammen mit dem Jugendlichen bei der Polizei Anzeige erstattete. Zum Glück erwiesen sich die Verletzungen des 17-Jährigen als nicht schwerwiegend und konnten ambulant behandelt werden.

Der Unbekannte war männlich, zwischen 25 und 35 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Er war von schlanker Gestalt, trug ein kleines „Zickenbärtchen“ und hatte ein Tattoo auf einem Arm. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Basecap, einem dunklen T-Shirt und schwarzen Schuhen. Besonders auffällig war ein abgebrochener Schneidezahn, der wie eine Zahnlücke wirkte.

Kommissariatsleiter Gisbert Hoffmann von der Polizei in Schöningen: „Sehr gut ist das beherzte Einschreiten einiger Jugendlicher, die Täter und Opfer auseinanderbrachten. Was mich jedoch besonders betroffen macht, ist die Tatsache, dass keiner der Anwesenden die Polizei alarmiert hat. Wählen Sie den Notruf 110.

Da sich zur Tatzeit am Zentralen Omnibusbahnhof mindestens 60 Personen aufgehalten haben dürften, geht die Polizei davon aus, dass mehr Menschen von dem Vorfall etwas mitbekommen haben. Die Beamten hoffen darauf, dass Passanten den Unbekannten vor oder nach der Tat beobachtet haben oder Hinweise auf seine Identität geben können. Die Ermittler bitten Zeugen, insbesondere aber auch die Personen, die eingeschritten sind und den Unbekannten von seinem Opfer weggezogen haben, sich bei der Dienststelle in Schöningen, (05352) 951050 zu melden.