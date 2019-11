Schöninger Fußballer feiern 111. Geburtstag im Schloss

Vor 111 Jahren wurde in Schöningen der Fußball-Club 08 – kurz FC 08 – gegründet. Am Sonntag hatte der Verein deshalb zum Kommers in den Palas des Schöninger Schlosses eingeladen. Es wurde gefeiert und gewürdigt, die bewegende 08-Historie beurteilt und ein Blick in die Zukunft geworfen. Viel war...