Diamantene Hochzeit in Jerxheim: Ehepaar Seidenberger feiert

Bei den Eheleuten Seidenberger aus Jerxheim Bahnhof war es Liebe auf den ersten Blick. Am heutigen Mittwoch, am 18. Dezember, feiern die zwei ihre Diamantene Hochzeit und sind noch genauso glücklich wie am ersten Tag. Kennengelernt hatten sich Gisela Seidenberger, am 7. August 1939 in Breslau...