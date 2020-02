Else Kloda aus Schöningen war und ist immer für andere da

„Geben ist seliger denn Nehmen.“ Diesem Lebensmotto folgt Else Kloda seit 100 Jahren. Am Freitag, am 21. Februar, feierte die als Else Winkler in Wernersdorf im Riesengebirge geborene Jubilarin mit der Familie und vielen Gästen ihren 100. Geburtstag im Seniorenheim Clus in Schöningen, wo sie seit...