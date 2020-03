Lena und Erich Hahne aus Wobeck feiern eiserne Hochzeit

An einem Samstag, auf den Tag exakt vor 65 Jahren, gaben sich Lena und Erich Hahne aus Wobeck das Ja-Wort und das Versprechen, sich zu lieben und zu ehren in guten wie in schlechten Zeiten. Sie haben sich daran gehalten, denn heute feiert das Paar seine eiserne Hochzeit. Aus gegebenem Anlass tun...