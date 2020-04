Die Schöninger Elmsburg kann jetzt tönen

Wer sich am Wochenende zur neu hergerichteten Kirchenruine auf der Elmsburg begibt, kann sich nicht nur an dem bunten Blütenteppich aus Frühblühern erfreuen, sondern auch eine musikalisch-spielerische Begegnung mit dem historischen Ort suchen. „Dank einer Förderung durch die Hans und Helga Eckensberger Stiftung aus Braunschweig ist die Aufstellung einer Klangwand aus zehn Klangröhren aus Edelstahl ermöglicht worden“, schreibt die Elmsburg in einer Mitteilung. Die Stiftung hat sich unter anderem der Förderung von Kultur, Bildung und Ausbildung in der Region Braunschweig verschrieben.

Das Klangobjekt steht vor der Westwand des Kirchengrundrisses und stelle symbolisch das Thema „Orgel“ dar. Die Klangwand sei eine Ergänzung des LEADER-geförderten Projektes zur Instandsetzung und touristischen Aufwertung der Elmsburg, insbesondere der Kirchenruine, das unter der Regie der Kreisarchäologie des Landkreises Helmstedt durchgeführt werde. Die zehn Klangröhren seien in der C-Dur-Tonleiter (+2) gestimmt, so dass sich einfache Melodien darauf spielen ließen, heißt es weiter. Die Edelstahl-Röhren besitzen Durchmesser von 7 Zentimetern. Das Gestell sei aus wetterfestem Robinienholz gefertigt, das naturgewachsen belassen sei. Mit zwei Klöppeln lässt sich das Glockenspiel zum Klingen bringen. Ein besonders schöner und langer Klang werde erzeugt, wenn man die Röhren in der Mitte oder ganz oben anschlägt. Hergestellt worden sei das Instrument durch Hans Heyne von der Firma Klanghütte aus Weinböhla und Ralph Schieferdecker von der Firma ideeundwerk aus Dresden. Die Fachleute arbeiteten seitvielen Jahren gemeinsam am Entwurf und der Ausführung von Klangobjekten und musikalischen Lehrpfaden in ganz Deutschland, berichtet die Elmsburg. „Die Initiatoren hoffen auf eine rege Nutzung der neuen Klangwand und natürlich auf einen schonenden und pfleglichen Umgang“, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Betreuung vor Ort werde die Stadt Schöningen in Kooperation mit dem Verkehrsverein Schöningen e.V. – Tourismus & Kultur und dem Landkreis Helmstedt übernehmen. Dazu gehörten auch die Kontrolle der ordnungsgemäßen Aufhängung der Röhren und des Zustands der Klöppel.