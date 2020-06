Einbrecher steigen in Haus in Schöningen ein

Die Abwesenheit der Hauseigentümer haben Unbekannte ausgenutzt, um zwischen Donnerstag gegen Mitternacht und Samstagnachmittag, 14 Uhr, in deren Domizil in der Straße Tränke in Schöningen einzubrechen. Was sie dabei genau stahlen, stehe noch nicht fest, teilte die Polizei am Montag mit.

Eine Nachbarin hatte die offenstehende Haustür bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Einbrecher auf noch unbekannte Weise zum Wohnhaus. Sie brachen die Haustür auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume sowie die sich darin befindenden Schubladen und Schränke. Im Anschluss verschwanden die Täter in unbekannte Richtung, heißt es im Polizeibericht vom Montag weiter.

Die Beamten hoffen darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitten sie, sich beim Polizeikommissariat am Burgplatz unter (05352) 95105-0 zu melden.

red