Corona kann Schöninger Mountainbiker nicht bremsen

Die Mountainbiker des MTV Schöningen hatten sich für diese Saison viel vorgenommen. Aber es kam alles anders. Durch Corona fanden keine Wettbewerbe statt, und der für Anfang September geplante Schöninger MTB Cup musste ebenfalls abgesagt werden.

MTV-Mountainbiker nehmen neue Mitstreiter auf

Das habe das Team aber nicht davon abgehalten, das unter Corona-Bedingungen Mögliche zu tun, wie es in einer Mitteilung heißt. „Wir haben Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, aber deswegen hören wir doch nicht mit dem Mountain Biken auf“, beschreibt der Trainer Hannes Greite die Situation. Bewegung an frischer Luft und in der Natur sei eine gute Beschäftigung in dieser Zeit. Zugleich biete sie Neueinsteigern eine gute Gelegenheit, den Sport kennen zu lernen.

Interessenten können sich zu den Trainingszeiten – mittwochs um 18 Uhr am Elmhaus und samstags um 10.30 Uhr am Tetzelstein – das Training anschauen. Näheres erfahren Interessierte auch über die Homepage www.mtb-im-elm.de.

Fahrradwerkstatt wieder alle zwei Wochen geöffnet

Das Team setzt laut der Mitteilung auf Zuwachs. Im Moment befinden sich demnach zwei Teammitglieder in der Trainerausbildung, die sie in Kürze abschließen werden. „Dann können wir noch besser auf die individuellen Anforderungen eingehen“, freut sich Abteilungsleiter Herbert Scheibe.

Auch die Fahrradwerkstatt öffnet wieder – unter der Leitung des Teammitglieds Denny Fahr und weiterer Unterstützer jeden ersten und dritten Donnerstag um 17.30 Uhr. Denny Fahr knüpft an das alte Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ an. „Dadurch sollen die jungen Radsportler mehr Verständnis für ihr Sportgerät erhalten“, so Fahr.

