Ein neues Dach fürs Heeseberg-Museum in Watenstedt

Am Haupthaus des Heeseberg-Museums wird zurzeit das Dach neu gedeckt. Eingebaut wird eine Nut- und Federlattung. Bald zieren rote Tonziegeln das gesamte Dach. „Helfer vom Förderkreis haben vorher den Boden leergeräumt, alle abgestellten Gegenstände gesichtet, sortiert und teilweise ausgesondert“, informierte der stellvertretende Vorsitzende Martin Meier aus Schöppenstedt. Im Zuge dieser Sanierungsmaßnahme wird das Dach isoliert.

„Wetterbedingt kommen wir bisher gut voran“, informierte Dachdecker Klaus-Dieter Viering, der in den vergangenen Jahren am Museums-Handwerkertag auf dem Hof des Heeseberg-Museums gerne sein Können zeigte. Zugleich bauen die Fachleute einer ortsansässigen Firma auf dem Dachboden einen neuen Dielenfußboden ein. Hierbei wird mit Hartwachs geöltes Holz von Kiefern verwendet.

Im ausgebauten und isolierten Dachboden des Heeseberg-Haupthauses soll ein Archiv entstehen

„Im ausgebauten Dachboden wollen wir später ein Magazin und Archiv einrichten“, berichtet der Förderkreis-Vorsitzende Klaus Schliephake. Nach seinen Worten wurde diese notwendige Baumaßnahme seit 2018 geplant. Damit verbunden waren für Schliephake viel Schreibarbeit und zahlreiche Telefongespräche. „Die Genehmigungen zum Ausbau kamen im Juni 2020“, ergänzte der Vorsitzende.

Im kommenden Jahr sollen alle Fenster abgeschliffen und neu gestrichen werden

An beiden musealen Häusern sollen im April/Mai 2021 alle Fenster abgeschliffen und neu gestrichen werden. Interessierten teilt der in Gevensleben wohnende Vorsitzende gerne weitere Einzelheiten über die Sanierungsmaßnahme mit. Der Förderkreisvorstand hofft, dass das oft und gerne aufgesuchte Heimatmuseum im April 2021 wieder planmäßig öffnen kann. Trotz der Corona-Pandemie besuchten in der abgelaufenen Saison 2020 etwa 150 Besucher das Museum mit seinen unzähligen sehenswerten Exponaten.