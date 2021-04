Offleben. Zwei Personen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Offleben leicht verletzt worden.

Sofa brennt in Offleben – Bewohner rettet sich zur Haustür

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagvormittag in Offleben in der Straße Wiesenweg zu einem Zimmerbrand.

Wie die Polizei meldet, wurde gegen 10.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem eine Nachbarin Flammen aus ihrer Nachbarwohnung in dem Sechs-Parteien-Wohnhaus entdeckt hatte. „Die Feuerwehr war Minuten später vor Ort und löschte ein brennendes Sofa“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Nachbarin zieht den Mann aus der Wohnung

Der 86 Jahre alte Bewohner der Wohnung habe sich leicht verletzt bis zur Wohnungstür gerettet und sei von einer Nachbarin aus der Wohnung gezogen worden. Bei der Rettungsaktion habe sich die Nachbarin ebenfalls leichte Verletzungen zugezogen.

Beide kamen ins Klinikum nach Helmstedt

Beide Verletzten seien anschließend mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Helmstedt gebracht worden. „Vorsorglich wurde das Mehrfamilienhaus von der Feuerwehr evakuiert, jedoch konnten nach Abschluss der Löscharbeiten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren“, meldet die Polizei weiter. Nach ersten Untersuchungen sei kein Gebäudeschaden entstanden. Dennoch sei der Brandort von der Polizei beschlagnahmt worden.

red