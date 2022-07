Freiwillige Feuerwehr Schöningen blickt auf 2021 zurück

Schöningen. Die größte Herausforderung war 14-stündige Einsatz beim Brand einer mit 5000 Strohballen bestückten Lagerhalle in Hedeper.

In seinem Bericht anlässlich der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schöningen blickte Ortsbrandmeister Tobias Kühne auf ein einsatzreiches Jahr 2021.

Zu insgesamt 102 Einsätzen sei die Freiwillige Feuerwehr Schöningen im vergangenen Jahr ausgerückt. Das seien rund zehn Prozent mehr Einsätze im Vergleich zum Vorjahr gewesen. Dazu zählten 44 Brandeinsätze, 50 technische Hilfeleistungen und acht Fehlalarme. Zu den Brandeinsätzen gehörten unter anderem mehrere Wohnungsbrände im Schöninger Stadtgebiet, ein Entstehungsbrand im Lagerbereich eines Supermarktes und ein Dachstuhlbrand in der Samtgemeinde Heeseberg.

Besonders erwähnenswert bleibe jedoch ein Einsatz zur nachbarschaftlichen Löschhilfe in Hedeper im Landkreis Wolfenbüttel.

Am 3. Oktober 2021 sei es mit 14 Stunden zu einem der wohl längsten Einätze der vergangenen Jahre gekommen. Seit den Mittagsstunden hatte eine mit 5000 Strohballen gefüllte Lagerhalle gebrannt. Aufgrund fehlenden Personals und wegen der großen Einsatzmöglichkeit des Schöninger Teleskopmasts sei der Schöninger Löschzug an die 25 Kilometer entfernte Einsatzstelle gerufen worden. Zur Brandbekämpfung förderten die Schöninger Einsatzkräfte in zehn Stunden knapp 750.000 Liter Wasser.

Dies sei eine große Leistung für Fahrzeuge und Pumpen, aber eine noch größere Leistung für alle Einsatzkräfte gewesen. Zum Abschluss der Versammlung ernannte Ortsbrandmeister Kühne zur Feuerwehrfrau-Anwärterin Laura Fede und zu Feuerwehrmann-Anwärtern Cedric Wienholz und Jamie Grimm. Leon Hildebrandt, Niclas Schüler und Max-Björn Stiemerling wurden zum Feuerwehrmann befördert.

Stadtbrandmeister Michael Barth ernannte die Kameraden Mirco Bruer, Andree Christ und Philip Dorau zu Löschmeistern. Der Jugendfeuerwehrwart Nils Bergmann wurde zum Oberlöschmeister und Ortsbrandmeister Tobias Kühne zum Brandmeister befördert.

Für 10-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Schöningen wurden Miriam Barth, Simon Lutz und Uwe Urban geehrt. Das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Kirsten Fricke und Tim Kunert. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Andreas Hinze geehrt. Das Ehrenzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft erhielt Heinz Meyer.

