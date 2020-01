62. Grammys: Billie Eilish und Lizzo sind die Favoritinnen

Los Angeles. Die Sängerinnen Lizzo und Billie Eilish gehen als Favoritinnen in die Verleihung der diesjährigen Grammy Awards. Beide sind bei der 62. Vergabe des bedeutendsten Musikpreises der Welt in dieser Nacht in Los Angeles in den vier wichtigsten Kategorien nominiert: "Song des Jahres", "Aufnahme des Jahres", "Album des Jahres" und "Bester neuer Künstler". Insgesamt kann Lizzo acht Preise gewinnen, Eilish sechs, genauso wie Lil Nas X. In weiteren Kategorien sind unter anderem Ariana Grande, Beyoncé und Taylor Swift nominiert.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder