Wildpferde mitten in Deutschland

Diese Pferde haben wirklich einen komplizierten Namen: Przewalski. Man spricht das so aus: Psche-wal-ski. Sie gelten als die letzten Wildpferde und sind eigentlich in Steppen in Asien zuhause. Doch auch in Deutschland leben einige dieser Pferde, zum Beispiel im Bundesland Hessen. Die rund 40 Tiere...