Wie damals

Mein anderthalbjähriger Sohn hat blonde Locken. Seine Haare sind inzwischen so lang, dass beinahe jeder ihn für ein Mädchen hält. Also nahm ich – schnipp schnapp – eine Schere, setzte meinen Sohn auf einen Stuhl und schnitt einen Teil der schönen Locken ab (natürlich nur am Pony, damit er zumindest...