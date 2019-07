Das Wort „Flugscham“ ist jung. In der Zeitung „Svenska Dagbladet“ soll es im März 2018 zum ersten Mal gedruckt worden sein. Natürlich in der Originalversion „Flygskam“. Schön einfach klingt die schwedische Sprache an dieser Stelle. Das war’s dann aber auch mit den simplen Antworten.

Denn Flugscham ist eine komplizierte Chose. Laut neuesten Erhebungen belastet sie überproportional die Wähler der Grünen, die übrigens aber auch am meisten fliegen. Ansonsten gilt wie in so vielen moralischen Debatten: Modische Floskeln mögen anstrengend, gereckte Zeigefinger unangenehm sein. Aber welcher Wandel, welche ernsthafte Veränderung des Lebens, welche Selbstbescheidung könnte klappen, ohne anstrengend und unangenehm zu sein?

Widerspruch gegen den sprachlichen Schweden-Import hat jetzt die Schauspielerin Natalia Wörner geäußert. „Ich finde das Wort ,Flugscham’ schon so schlimm, so falsch“, sagte die Schauspielerin einer Nachrichtenagentur gaaaanz zufällig am Rande einer Luftfahrtbranchen-Gala am Wolfgangsee. Wörners Alternativvorschlag: „,Flugstolz’ wäre das viel bessere Wort, in dem Sinne eben, dass man bewusst nicht mehr fliegt.“

Tja. Also aus meiner Sicht bringt uns diese Bemerkung in der Debatte keine einzige Flugmeile voran. Das Wort „Flugstolz“ im Sinne des Nicht-geflogen-Seins käme mir sogar absurd vor. Eher würde ich den „Zugstolz“ der Eisenbahnfahrer oder den „Bugstolz“ der Schiffspassagiere verstehen. Und wie steht es um den „Pflugstolz“ des traditionsbewusst arbeitenden Landwirts oder den „Lug- und Trugstolz“ des professionellen Betrügers?

Genug, das Thema fliegt mir um die Ohren!