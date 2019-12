Seien wir doch mal ehrlich, meine Herren: Wer jetzt noch keinen „Morgen Kinder wird’s was geben“-Geschenke-Schimmer hat, dem droht vermutlich einer dieser „Alle Jahre wieder“-wahnwitzigen Irrläufe durch die „Winter Wonderland“-funkelnde, „Süßer die Glocken nie klingen“-beschallte, „Ihr Kinderlein kommet“-proppenvolle Innenstadt. Dabei wissen Sie genau: Unter „Morgen kommt der Weihnachtsmann“-Zeitdruck zu shoppen, ist beileibe kein „Lasst und froh und munter sein“-Spaziergang. Durch Parfumwolken waten, durch Kaschmirberge und glitzerndes Geschmeide wühlen? „O Heiland reiß die Himmel auf“! Oder sich per Mausklick schräge Ideen für Dinge stibitzen, die Madame nicht braucht und gewiss nicht will – eine personalisierbare Fotoduftkerze in Herzform etwa, einen Zauberstab-Puderzuckerstreuer oder leuchtende Einhornhausschuhe? Ich rate im Zweifelsfall: Mut zur Lücke und auf den alten Fontane hören. „Ruhig sein, nicht ärgern, nicht kränken, ist das allerbeste Schenken.“

