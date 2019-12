Kümmerlich

Ich bin ein hoffnungsvoller Mensch. Prinzipiell. Wenn etwas nicht gelingt, probiere ich es wieder. So geschehen mit Weihnachtssternen. Es gibt sie inzwischen in Rosa, Pink, Gelb, Weiß, uni oder zweifarbig gesprenkelt und natürlich in unterschiedlichen Rottönen. Ich stehe aber auf die klassische grün-rote Kombination – wie die meisten der Deutschen. Angeblich ist die Pflanze unkompliziert und pflegeleicht. Doch warum nur gehen mir die Dinger immer ein? Jahr für Jahr. Ein Mini-Weihnachtsstern hat nur eine Woche auf meiner Fensterbank überlebt (siehe Beweisfoto)!

Mein Weihnachtsstern. Foto: Birte Reboll

Auf Nachfrage in der Gärtnerei, erfahre ich die Fauxpas, die man begehen kann, wenn man einen Weihnachtsstern in seine Obhut nimmt. Die Pflanzen könnten Zugluft nicht vertragen. Sie kämen ursprünglich aus dem Süden und verlören ihre Blätter, wenn es zu kalt und windig sei. Außerdem dürfe die Pflanze nicht zu nass werden. Sammelte sich Wasser im Übertopf, sei dies sofort abzuschütten. Ups. Letzteres könnte mein Versäumnis gewesen sein. Durchaus. Ich speichere die Informationen nun zeitlebens ab und drücke dem zweiten Weihnachtsstern, den ich erstanden habe, ganz fest die Daumen, dass er das Weihnachtsfest überleben möge.