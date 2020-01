Keine Vorsätze für 2020

Ich könnte Ihnen an dieser Stelle etwas über meine Vorsätze für das neue Jahr erzählen, zumal ich dann in einigen Tagen ein weiteres Guten Morgen hätte schreiben können mit den Gründen, warum ich die Vorsätze nicht einhalten konnte. Deshalb verzichtete ich lieber auf die Nennung meiner Vorsätze an dieser Stelle. Ich könnte auch schreiben, dass ich Silvester nicht mehr böllern werde. Vor einigen Jahren, als meine Kinder noch klein waren, hatten sie in einer windreichen Silvesternacht 3000 (!) Böller zusammengetragen, die wir in stundenlanger Arbeit anzünden mussten. Überreste habe ich jetzt immer noch. Damals habe ich mir geschworen: nie wieder. Doch jetzt mit den Enkeln kam die alte Leidenschaft fürs Böllern wieder. Im geordneten Rahmen gehört es zum Jahreswechsel einfach dazu.

