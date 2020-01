Gute Vorsätze im Praxistest

Nur noch wirklich Wichtiges wichtig nehmen, gelassener werden, stets freundlich bleiben – das habe ich mir fürs neue Jahr vorgenommen. Beseelt von meinen guten Vorsätzen, schiebe ich meinen Einkaufswagen durch die Gänge eines Peiner Supermarktes. „Warum summen Sie so?“, raunzt mich eine Kundin an. „Tatsächlich? Das habe ich gar nicht gemerkt“, antworte ich. „Müssen Sie so summen?“, gibt sie zurück. Stumm grübelnd wandere ich an den Regalen entlang. Sind meine guten Vorsätze vielleicht doch nicht so gut? Ich reihe mich in die Schlange an einer der Kassen ein. Vor mir fängt eine Kundin Streit mit der Kassiererin an. „Die Topfblume kostet 99 Cent“, behauptet sie. „Das kann nicht sein. Sie kostet 5,99 Euro. Haben Sie vielleicht im Regal etwas verwechselt?“, versucht die Mitarbeiterin einzulenken. „Die kostet 99 Cent“, beharrt die Kundin. Die Kassiererin ruft die Marktleitung an und wird bestätigt: „Der Topf kostet 5,99 Euro.“ „Er kostet 99 Cent.“ Die Markt-Mitarbeiterin sagt nichts mehr, die Kundin dampft wütend davon. „Ruhig bleiben“, muntere ich die Kassiererin auf. Sie strahlt mich erleichtert an: „Sie sind nicht sauer, weil Sie so lange warten mussten?“ Ich denke, ich versuche es doch noch eine Weile mit meinen guten Vorsätzen.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an