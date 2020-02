Dschungel im Wohnzimmer

Sie hängt. Und hängt. Und hängt. Bombenfest. Unsere Tapete meine ich, die wir vor knapp einem Jahr an zwei unserer Wände geklebt haben. Sie hat sich noch an keiner einzigen Stelle abgelöst, und darauf sind wir mächtig stolz. Es war schließlich das allererste Mal in unserem Leben, dass wir tapeziert hatten. Beim Durchstöbern einiger Kataloge stelle ich nun allerdings fest: Unsere vermeintlich sorgsam ausgewählte florale Landhaus-Tapete in rosa und hellgrün ist out. Niemand, der innenarchitektonisch was von sich hält, wählt in diesem Jahr rosa-grüne Landhaus-Tapeten aus. Dabei wähnten wir uns sehr stilsicher! Stattdessen, so prophezeien sogenannte Experten, sei Tapete mit Dschungelmotiven angesagt. Einen Hang zur Dramatik können die neuen Tapeten nicht verhehlen: Kleine rote Äffchen springen durch das Geäst, Tiger streifen über die grüne Wand, große filigrane Blätter schlängeln sich vorbei an farbenfrohen Blüten. Wer solche Motive auswählt, wird also mutig sein müssen. Kleine Räume könnten durch farbenfrohe Tapeten noch kleiner wirken, warnen die Experten. Wir für unseren Teil haben noch Landhaus-Tapete übrig und werden diese vehement vor jedem Experten verteidigen.

