Gut im Beet

„Als erstes hat Gott der Allmächtige einen Garten angelegt.“

Francis Bacon (1561 - 1626),

englischer Philosoph

Rein kalendarisch ist noch immer Winter. Doch das frühe Kribbeln im Näschen signalisiert untrüglich, dass sich erste vorwitzige Baumpollen bereits auf den Weg gemacht haben. Spüren Sie das auch? Die milden Temperaturen der vergangenen Tage lassen die Natur nahezu explodieren. Zugvögel kehren aus dem Süden zurück. Hier und da sitzen erste Störche auf Masten. Marienkäfer torkeln schläfrig zwischen Winterlingen, Krokussen und Schneeglöckchen im Beet. Um uns herum verheißungsvolles Summen. Surren. Und das liegt nicht allein daran, dass die Tierwelt vorzeitig aus dem Winterschlaf erwacht. Aus Haus-, Lauben- und Terrassentüren lugen verstohlen erste putzige Gartenmänner. Sie nehmen gegenseitig Witterung auf und stoßen, sobald sie einen zweiten ihrer Art erspäht haben, tollkühn ins Freie vor – allerlei Gerät am Mann. Es kommt der elektrische Rechen zum Einsatz: krasch-krasch-krasch: die neue Strauch-Hecken-und-Baumscheren-Kollektion: schnack-schnackschnack; die Kettensäge: sssrrrrr-sssrrrrr-sssrrrrr; der Hochdruckreiniger: bschsch-bschsch-bschsch. Mit anderen Worten: Es wird endlich Frühling. Das stimmt selbst Madame milde. Also, was soll’s, lassen wir Ihnen den Spaß, meine Herren! Zumindest, solange Winterlinge, Krokusse, Schneeglöckchen nebst Marienkäfern den Fäll- und Stutzaktionen im Gartengehölz ausnahmsweise einmal nicht zum Opfer fallen. Kriegen Sie das hin?