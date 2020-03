Steckrübe? Nie gehört

Am Samstag traf ich beim Einkauf im Einkaufsmarkt auf ein junges Pärchen, das sich offenbar in Hamsterkäufen wegen der Corona-Virus-Epidemie übte. Die junge Frau und der junge Mann standen ratlos vor der fast leeren Gefriertruhe und starrten auf Tüten mit Steckrüben. Sie sahen sich ratlos an und er zückte sein Smartphone und tippte S-t-e-c-k-r-ü-b-e ein. „Guck mal“, sagte er. „142.000 Ergebnisse bei Google“, sagte er und sie meinte: „Das ist nicht viel.“ Und er tippte weiter im Smartphone herum. „Hier: ,Steckrüben: Von der Notration zum Trendgemüse’“, las er vor. Und sie war ganz verwirrt: Wieso Notration? Und Trendgemüse? „Nie was von gehört“, sagte sie. Er las weiter vor: Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, Hauptnahrungsmittel, Grundlage für Kaffee und Marmelade, kalorienarm, Vitamin C, Calcium. Und da waren sie sich einig, dass sie einen Vorrat anlegen wollten und packten sich eine Tüte in den Einkaufswagen. Ich traf sie in der Abteilung für Kochbücher wieder, wo sie eifrig in den Rezepten blätterten, aber nichts mit Steckrüben fanden. Sie waren ratlos und fragten das Smartphone. „Steckrüben-Eintopf“ fanden sie. Ich sah sie dann noch einmal: Sie suchten sich einen Kochtopf aus.

