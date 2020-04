Das digitale Spaghettiessen

Meine Mutter hat einen schönen Brauch ins Leben gerufen, der mittlerweile lange genug besteht, dass man es eine Tradition nennen könnte: Ein Mal im Monat, immer zu einem festen Datum, ist Spaghettiessen. Dann sind Familie und Freunde eingeladen, es gibt einen großen Topf Bolognese-Soße und sie kocht Nudeln nach bis alle satt sind. Dann sitzen wir an einem großen Tisch, reden, lachen, sind zusammen. Anlasslos, einfach so.

Und nun macht Corona dieser Tradition einen Strich durch die Rechnung, denn so schön ein langer Tisch mit tollen Menschen ist, so gefährlich ist er derzeit eben auch. Das jüngste Spaghettiessen fand daher per Videokonferenz statt. Wer konnte, kochte zu Hause selbst eine Pasta, wir verbrachten rund drei Stunden miteinander. Das war witzig: Einer kochte noch, andere waren schon fertig, ich hatte keine Lust auf Kochen und löffelte Joghurt. Es war ein wunderbarer Abend, Spaghettiessen digital. Diese Alternative ersetzt natürlich nicht das persönliche Beisammensein. Aber sie ist weniger schlecht, als man zunächst denkt. Ich freue mich aufs nächste Mal.