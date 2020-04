Die Corona-App, die uns tracken und warnen soll, auf freiwilliger Basis, ist höchst umstritten. Gut so. Und andererseits fehlt eine solche App – und das tat sie schon vor Corona.

Wenn man im Supermarkt an der Kassenschlange den sauren Atem des Hintermanns spürt, wenn jemand sich in der Öffentlichkeit unkoordiniert bewegt und einem zu nahe kommt, wenn irgendein Trampel von Mitmensch die Distanzzonen nicht geregelt bekommt, ob nun aus Doofheit oder Ignoranz, dann wünsche ich mir diese App. Man sollte darin einstellen können, ob man ein Mensch ist, der eher Nähe oder Distanz mag, quasi das persönliche Parameter-Profil. Einbauen könnte man auch, in welcher Stimmung man ist (von philanthrop-kontaktsuchend bis zu menschenhassend-nichtansprechbar). Die App checkt dann den Abstand zu den Mitmenschen (so diese die App aktiviert haben). Per NFC vielleicht oder per Bluetooth. Und kommt mir einer zu nah, dann warnt ihn sein Smartphone per Benachrichtigung. Von „Geh lieber nen Schritt zurück“ bis „Du fängst dir gleich eine“ ist alles möglich, vielleicht sogar personalisierbar.

Wann immer zwei Geräte allerdings auf diese Weise miteinander kommunizieren, ist Kriminellen ein Einfallstor gegeben. Und auch der Datenschutz rotiert. Deswegen wird nichts draus. Aber schön wäre es...