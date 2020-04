Van Veeteren mag’s ohne

Die Quarantäne, die uns verordnet wurde, hat mir dazu verholfen, endlich mal den neuen Hakan-Nesser-Krimi „Der Verein der Linkshänder“ zu lesen. An einer Stelle stoppte ich. „Wilkerson goss aus dem Perkolator ein“, stand dort. Wenige Zeilen zuvor hatte der Ex-Kommissar Wilkerson dem Ex-Kommissar Van Veeteren Kaffee angeboten.

Den Kaffee-Perkolator verdankt die Menschheit Benjamin Thompson Reichsgraf Rumford, der in Deutschland ja bereits mit der Erfindung der Graupensuppe aufgefallen war (regelmäßige Leser der Tischgespräche erinnern sich). Also der Herr Thompson kam im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts nach etlichen Versuchen und verbessernden Erfindungen dazu, mittels Perkolation Kaffee zu kochen. Der Pariser Blechschmied Laurens entwickelte 1819 daraus die erste Kaffeekanne, die vom Prinzip den Espressokochern ähnlich sind, die wir heutzutage als den Klassiker Bialetti kennen. Alfonso Bialetti, Jahrgang 1888, erfand 1933 den „Moka Express“, der heute noch so aussieht wie vor 87 Jahren und eben ein Perkolator ist.

Der Kaffee, den Wilkerson gekocht hat, schmeckte Van Veeteren nicht. Aber das lag wohl daran, dass Wilkerson den Kaffee mit Schnaps unbekannten Namens (die Flasche hatte kein Etikett) aufgewertet hatte. Grappa Brandy, Sambuca oder Amaretto, gehören, wenn überhaupt, in den Espresso. Möglicherweise wissen das aber nicht alle Perkolatorenbesitzer und Ex-Kommissare.