Ludwigs Lust

Heute ist es soweit. Endlich werden die „Corona-Lockerungen“ verkündet. 6. Mai! Seit Tagen dieses Datum. Natürlich habe ich, der ich derzeit von einem Geschichtsfimmel infiziert bin, sofort in historischen Kalendern nach einem 6. Mai gesucht, der mit Lockerung, Befreiung, Erlösung zu tun hat. Und siehe da: Am 6. Mai 1250 wurde der französische König Ludwig IX. auf einem Kreuzzug nach vier Wochen (!) Geiselhaft von den Mameluken in die Freiheit entlassen, in die er geraten war, weil sein Heer von einer Seuche (!) geschwächt gewesen war.

Das Erfreuliche: Nach der Freilassung verstand man sich so prima, dass die Mameluken (aufständische Militärsklaven in Ägypten) dem König sogar noch ein ganz erstaunliches Geschenk machten.

Er muss überhaupt ein toller Typ gewesen sein, dieser Ludwig: Über vierzig Jahre regierte er, modernisierte sein Reich in vieler Hinsicht. Klug und fromm soll er gewesen sein, nur die unselige Kreuzzugs-manie war ihm nicht auszutreiben, so dass er auf dem nächsten Trip 1270 einer Infektionskrankheit (!) zum Opfer fiel, bevor er dann natürlich heilig gesprochen wurde und man später die Stadt St. Louis in Amerika nach ihm benannt hat.

Ja, das alles ist schon spannend. Aber das wirklich erstaunliche Freilassungs-Geschenk der Mameluken bin ich Ihnen noch schuldig. Es waren, töröööt, ein Elefant und ein Zebra. Apropos: Machen heute eigentlich die Zoos wieder auf?