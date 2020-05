Schön sportlich

Es gibt Zeiten, da fasse ich kein Buch an. Momentan lese ich einen Krimi nach dem anderen. Ich stehe morgens auf, greife mein Buch und schleppe es den ganzen Tag mit mir herum. Das führt allerdings dazu, dass ich mich in den vergangenen Wochen herzlich wenig bewegt habe, weil ich ständig auf dem Sofa schmökern musste. Diesen Zustand möchte ich nun ändern und lehne mich weit aus dem Fenster – rein sportlich natürlich. Ich lerne Spagat!

Das machen momentan viele Menschen, denn es gibt eine neue Anleitung, wie man ganz schnell einen Spagat erlernen können soll – in nur 30 Tagen. Dieser Satz ist für meine Motivation entscheidend: Einen Spagat zu lernen, sei gar nicht so schwierig – wenn man gewisse Regeln kenne! Und die lauten: fünf Minuten aufwärmen, danach vor allem die Oberschenkel dehnen. Für den Spagat soll man in die Knie gehen und ein Bein im 90-Grad-Winkel vor sich aufstellen. Das andere Bein wird so weit nach hinten gestreckt, bis es schmerzt. Diese Position 30 Sekunden halten und mit dem anderen Bein wiederholen. Jeden Tag geht es etwas weiter in Richtung Spagat. Die Übungen zweimal täglich ausführen und immer etwas über die Schmerzgrenze hinausgehen.

Ich bin hochmotiviert! In 30 Tagen (oder auch ein paar mehr) werde ich Ihnen von meinem gelungenen Spagat berichten. Denn glücklicherweise lässt der zehnte Roman meiner Lieblingsautorin noch auf sich warten.