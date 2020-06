Wie ein Neugeborenes

Da steigt der Puls. Als würde man ein Neugeborenes in der Hand halten: So zart, klein und zerbrechlich. Wenn es runterfällt, ist es höchstwahrscheinlich kaputt – und das wäre schlecht. So fühlte es sich an, als ich neulich mein Smartphone aus der Hülle befreit hatte. Es ist noch immer die Hülle, die das Handy so gut wie unzerstörbar macht. Und es ist noch immer das schlanke, leichte, elegante und recht fragile Smartphone.

Aber in Corona-Zeiten sollte gerade ein Handy-Bildschirm etwas öfter (also mehr als gar nicht) in den Genuss einer gründlichen Reinigung kommen. Also Hülle ab, Wasser und Spüli drauf, Lappen genommen und mal alle Viren, Bakterien und sonstigen Mitbenutzer entsorgt. Dank der IP67-Zertifizierung ist das Handy wasserdicht – also am Ende einfach unter dem Wasserhahn abgespült. Hinterher noch Desinfektion (die ich allerdings nur draufschmierte, weil ein Panzerglas das Display schützt – direkt aufs Display wäre vielleicht keine gute Idee).

Kurzer Schock im Anschluss: Die Musik war auf einmal sehr leise. Logisch: In den Aussparungen für die Lautsprecher „klebte“ noch Wasser. Lösung: Musik mit ganz viel Bass. Ob der es nun war oder das Wasser schlicht verdunstete, wird man nie erfahren. Am Ende spielte ein blitzsauberes, keim- und mit Sicherheit coronafreies Handy laute Musik. Und als es wieder in der Hülle war, sank der Puls auch wieder.