Genies halt

Keine Sorge: Ich weiß, dass es kaum etwas Öderes gibt, als eine TV-Serie nacherzählt zu bekommen, die man selber nicht gesehen hat. Trotzdem muss ich kurz auf Don Draper zu sprechen kommen. Kreativ-Direktor in einer New Yorker Werbeagentur in den 60ern.

Die Serie „Mad Men“, in der er die Hauptperson ist, hat uns über den Corona-Hausarrest hinweggerettet. Obwohl ich Don Draper ziemlich fade fand. Der Mann macht über weite Strecken nichts anderes, als verdammt gut auszusehen, verdammt viel Whisky zu trinken und schläfrig auf seinem Büro-Sofa herumzuliegen. Und wenn die Kamera kurz über irgendwas kurviges Weibliches schweift, kann man sicher sein, dass er spätestens in der nächsten Folge damit im Bett liegt.

Ich hab nicht gezählt. Aber mindestens 50 Betthäschen werden da zusammen gekommen sein. Meine Männer vergöttern Don Draper. Der Gatte faselt von tiefer Melancholie und einem amerikanischen Mittelklasse-Leben, das da zerbröselt. Bringt John Updike als literarische Referenz ins Spiel. „Ganz große Verstiegenheit, Alter“, sage ich.

Der Junge fasst sich knapper. „Mama, der Mann ist ein Genie.“ Schweigt. Schaut bedeutungsvoll zum Vater. Der nickt ebenso bedeutungsvoll. Ich habe verstanden. Wenn Genies unter sich sind, was natürlich gleichbedeutend ist mit: geniale Männer – dann hat mein kleiner Mutti-Verstand mal kurz ruhig zu sein.