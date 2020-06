Familie und drei Brotteige

Unsere Freundin Neddy hat vor gut und gern eineinhalb Jahren damit begonnen Brot zu backen. Dafür hat sie sich einen Dinkelsauerteig angesetzt. Und noch einen aus Roggenmehl, und dann noch einen LM, weil alle in ihrer Brotback-Facebook-Gruppe einen LM haben. LM, sagt Neddy, klinge ja ein wenig schlüpfrig. Aber in Wirklichkeit steht LM für Lievito Madre – Italienische Mutterhefe. Nunmehr bestehe ihre Familie aus Mann, Sohn und drei namenlosen Brotteigen. Das Problem: sie alle müssen sich einen Kühlschrank teilen. Das schafft Unmut. Erstens weil Neddy Mann und Sohn erklärt, dass sie ihre Familie versorgen muss, wenn sie sich um die Teige kümmert. Zweitens geht es gar nicht, das Neddys Mann keinen Platz im Kühlschrank für seine Lieblingswürste findet, denn an angestammter Stelle stehen drei große Weckgläser. Der Ofen sei gewissermaßen ganz aus, erzählt Neddy, wenn sie noch ein bis zwei Brotlaibe vorm Backen zur Reifung im Kühlschrank lagert. Da kam es einmal zu einer unschönen Szene in der Küche, als Neddy eines Nachts schlief. Ihr Mann holte die Teige aus dem Kühlschrank und deponierte – Wurst. Saubermachen durfte Neddy dann am nächsten Morgen allein. Aber das ist gar nicht ihr Problem. Die Teige haben noch keinen Namen. Und man weiß ja, dass Eltern mit der Auswahl Namen ihrer Kinder sehr pingelig sein können.

