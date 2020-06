Karstadt und seine Brüder

Schreibt man besser „Samstag“ oder „Sonnabend“? Sollen wir über „Harlingeroder“ oder über „Harlingeröder“ berichten? Die Behauptung, dass an solchen Fragen Freundschaften zerschellt sind, wäre übertrieben. Doch während meines Volontariats bei der „Goslarschen Zeitung“ wurde derlei schon mit dem für Anfänger typischen Eifer verhandelt. Auch bei der Frage, ob man, wenn man jemanden zitiert, schreiben soll „…sagte sie unserer Zeitung“ oder „…sagte er GEGENÜBER unserer Zeitung“ beschäftigte uns damals. Dann aber sprach Redakteur Friedrich Metge ein Machtwort: „Gegenüber unserer Zeitung ist nur eines, und zwar Karstadt!“, verkündete er, und damit war die Gegenüber-Wendung vom Tisch.

Tja, und nun soll also Karstadt-Goslar sozusagen vom Tisch gewischt werden. Bitter. Seit 1929 gibt es Kar- in der Kaiserstadt. Folglich ist es ein altes, aber kein ganz altes Haus. Sein erstes Geschäft gründete Rudolph Karstadt 1881 in Wismar. Als zweites Haus – noch vor Braunschweig 1890 – wurde 1884 die Filiale in Lübeck eröffnet. „Kunden der ersten Stunde waren Thomas Mann und sein Bruder Heinrich“ heißt es dazu übrigens bei Wikipedia. Nun ja, die später berühmten Dichter-Brüder waren in jenem Jahr neun bzw. dreizehn Jahre alt. Aber es ist immerhin möglich, dass ihnen hier mal ein kratziger Matrosenanzug aufgezwungen wurde. „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit“, sollte Thomas Mann später schreiben. Das ist ein wunderschöner Satz. Passt eigentlich immer. Am Samstag wie am Sonnabend.