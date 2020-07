Jugend spricht: Mittwoch

Das Internet heckt den nächsten Streich aus. Der Letzte liegt noch gar nicht lang zurück: Nutzer des sozialen Netzwerks „Tik Tok“ hatten aufgerufen, sich massenhaft für eine Wahlveranstaltung von Donald Trump anzumelden. Das Trump-Team baute eine weitere Bühne auf, um den vermeintlichen Massen von Trump-Fans gerecht zu werden. Am Ende hetzte der US-Präsident vor sehr vielen leeren Sitzreihen.

Der aktuelle Spaß betrifft keine Politiker und er findet lediglich im deutschsprachigen Internet statt. Ziel ist der Langenscheidt-Verlag und sein grauenhafter Marketing-Gag: Das „Jugendwort des Jahres“. 2019 war es ausgefallen, Langenscheidt verzichtete auf die Wahl, eine private Initiative hatte technische Probleme. In den Jahren zuvor hatte der Verlag die Welt mit Blödsinn wie „fly sein“ (2016), „I bims“ (2017) und „Ehrenmann/Ehrenfrau“ (2018) beglückt. In den Jahren zuvor hatte Langenscheidt noch mehr den Eindruck erweckt, die Jugend sei ein sprachverblödeter Haufen, der dem sprachlichen Altherrenhumor anheimgefallen sei. Am schlimmsten waren „Smombie“ (Mischung aus Smartphone und Zombie) und „Niveaulimbo“.

Damit Langenscheidt dieses Jahr nicht wieder als Werbegag die vermeintliche linguistische Degeneration der Zielgruppe gebrauchen kann, rufen derzeit einige Meme-Seiten dazu auf, sich an der Vorschlagswahl zum neuen Jugendwort zu beteiligen. Auf der Website des Verlages kann man seinen Vorschlag abgeben. „Wir droppen dann die Top 10 am 25. August“ schreibt der supercoole Verlag.

Die Top 10 dürften bis dahin mit großer Sicherheit ein Wort enthalten: „Mittwoch“. Dafür nämlich trommelt die Netz-Community. Wundervoller, dark-modiger Humor. Langenscheidt könnte aus grausigem Marketing-Unsinn dann doch noch eine coole Nummer machen und den Wochentag tatsächlich zum Jugendwort küren. Das würde zumindest Größe beweisen, es würde zeigen, dass man seine Community ernst nimmt und niemand wird dann abstreiten können, dass die Jugend dieses Wort tatsächlich auch benutzt.