Die stillen Helden gehen in die Sommerferien

Es gab viele gefeierte Helden in den vergangenen Monaten: Berufsgruppen, die unter Einsatz der eigenen Gesundheit andere gerettet haben; Eltern, die sich zerrissen haben zwischen Home-Office und Kinderbetreuung; Virenforscher/innen oder sogar manche Politiker/innen. Wer bei all dem zu Hause fest saß und wer noch am längsten benachteiligt sind wird, sind aber Kinder und Jugendliche – die stillen und unterschätzten Helden dieser Pandemie.

Nur ein Beispiel: Am meisten beeindruckt haben mich hier morgens auf meinem Weg zur Universität, Grundschüler, die ich auf dem Weg zu ihrer Schule beobachten durfte. Normalerweise sehe ich sie rennen und toben, den Verkehr kaum beachtend, manchmal unbedarft vor mein Fahrrad springend. Nicht so in den letzten Wochen. Zwar wurde immer wieder behauptet, dass gerade Grundschüler/innen keine Abstandsregeln einhalten könnten, auch Masken tragen würde nicht klappen, deshalb seien Kinder besonders zu betrachten, was die Verbreitung des Virus angeht. Selbst wenn sie weniger stark erkranken.

Weit gefehlt, es sind die Grundschüler, die schon auf dem Weg zur Schule ihre Masken tragen, obwohl sie das gar nicht müssten, dabei vorbildlich diszipliniert (fast unkindlich) Abstand haltend zur Schule gehen, dort geduldig ihre Hände desinfizieren und auf ihren Plätzen, mit Abstand zu anderen im Klassenraum sitzen. Das sind Helden! Vor allem, wenn man weiß, wie gerne Kinder toben, rennen, Unbedachtes tun – genau genommen macht das eben auch „Kind-sein“ aus. Vor allem sind Kinder und Jugendliche die Gruppe unter uns, die am langfristigsten unter den Corona-Folgen leiden werden, denn kindliche Gehirne brauchen für ihre Entwicklung Bewegung und Abwechslung, beides stimuliert die Vernetzung der Nervenzellen miteinander, die zur Reifung des Gehirns beitragen.

Toben, rennen, draußen spielen oder Sporttreiben führt zur Ausschüttung von Molekülen im Gehirn, die wie ein Nervendünger wirken. Abwechslung und Unbekanntes erkunden fördern die Neugierde, was Gehirne schneller in die Lage versetzt, Neues zu lernen und abzuspeichern. Ein anderer Aspekt ist die Bildung selbst. Die Möglichkeit des online Lernens hat es zwar gestattet, dass Schüler/innen wenigstens ein Mindestmaß an Schulwissen erwerben konnten – aber auch hier hat die Natur des menschlichen Gehirns dem Lernen ohne den sozialen Kontext der Schule seine Limitierungen gesetzt.

So zeigen verschiedenen Studien, dass, auch wenn Home-Schooling für Schüler/innen und Lehrer/innen genauso anstrengend ist, wie normaler Schulunterricht, dies nur 40 Prozent so effektiv gestaltet werden kann. Wir lernen besser im Kontext mit einem real vor uns stehenden und didaktisch ausgebildeten Mentor (Lehrer) und wenn wir mit Gleichaltrigen zusammen sind – tatsächlich ist die Biochemie des Lernens an neuronalen Kontaktpunkten (Synapsen) positiv beeinflusst vom sozialen Kontext des Lernens. Erst diese soziale Umgebung ermöglicht die optimale Ausschüttung eines molekularen Lerncocktails, der Lernen effektiv und nachhaltig macht – und auch das ist schon unter normalen Schulbedingungen schwierig genug.

Nach sechs Monaten ohne normale Schule bedeutet dies, dass der fehlende Schulstoff nicht wieder komplett aufgeholt werden kann – und das sind die realen Probleme, die uns noch viele Jahre beschäftigen werden, und die zu ökonomischen Nachteilen einer ganzen Generation führen können, wenn wir nicht aufpassen. Und nun sind endlich Sommerferien, also eine Zeit, in der nicht neue E-Mails mit Aufgaben eintreffen und Kinder sich mit anderen verabreden dürfen und für viele auch tatsächlich der so wichtige Ortswechsel in einen Urlaubsort ansteht! Eltern werden vielleicht fürchten, dass das hart erarbeitete Home-Schooling-Wissen zerbröselt wie ein poröser Kalkstein, wenn jetzt nach der Corona-Schulzeit auch noch sechs Wochen Ferien kommen. Was passiert also mit den mühsam einstudierten Mathematikformeln, den vielen Stunden des Vokabellernens? War die Zeit, die Eltern an einem stressigen Tag im Home-Office mühevoll in Hausaufgabenhilfe und stundenlanges Abfragen von Geschichtsdaten investiert haben, umsonst?

Zum Glück aber verschwindet einmal Gelerntes nicht so leicht wieder aus kindlichen Gehirnen. Allerdings sinkt die Lernleistung während der Schulpause, weil Schüler/innen das Lernen nicht mehr regelmäßig praktizieren. In der Lernpause nimmt das Gehirn funktionelle Veränderungen vor. Das schnelle Abrufen von mathematischen Gleichungen oder Geschichtsdaten brauchen Schüler in den Ferien nicht, deshalb schwächen sich die für dieses Wissen zuständigen Synapsen ab, was zur Folge hat, dass es auch nicht sofort abrufbar ist. Dinge, die nicht regelmäßig abgerufen werden, rücken in den Hintergrund. Das heißt jedoch nicht, dass der Schulstoff in die Tiefen irgendwelcher Gehirnwindungen rutscht und ins Nirwana versinkt, aus dem es keine Rückkehr gibt. Man braucht nur länger, um sie abzurufen.

Vergleicht man den erlernten Schulstoff mit einem bunten Bild, ist es während der Schulzeit farbenfroh mit deutlich erkennbaren Konturen. In der Ferienzeit verblassen diese Lernbilder etwas, aber spätestens, wenn das Schuljahr wieder beginnt, bringt das Gehirn seinen Lernmotor wieder in Gang und die verblassten Farben beginnen langsam wieder zu leuchten.

Nach den Sommerferien dauert es normalerweise etwa zwei bis drei Wochen, bis das Gehirn die nötigen Strukturen wieder gestärkt hat – bedingt durch die Corona-Auszeit wird es diesmal wohl bis zu den Herbstferien dauern. Dann können Schüler die Fakten und Formeln wieder mühelos abrufen, sofern sie sie vorher gelernt und im Langzeitgedächtnis abgespeichert haben. Ganz abgesehen davon brauchen Kindergehirne jetzt eine wirkliche Auszeit: Einfach mal in eine ganz andere Welt einzutauchen, die mit Lernen und Pflicht und Schule nichts zu tun hat. Auch im Schlaf, als natürliche Lernpause, werden nachts Lerninhalte erst im Gehirn so richtig verankert, genauso geschieht es im freien Spiel in den Ferien.

Wir schulden es vor allem unseren Kindern auch in Ferienzeiten, im Urlaub oder auf Reisen nicht zu vergessen, dass die Corona-Pandemie nicht vorbei ist und dass es unser Verhalten ist, welches bestimmen wird, ob Schüler/innen nach den Sommerferien wieder in die so wichtigen Schulen gehen dürfen. Wir alle bestimmen so mit über Bildungschancen, Entwicklungschancen und auch darüber, dass gerade Kinder und Jugendliche nicht weiter über Gebühr gestresst werden.

Erfolgsautor Prof. Martin Korte („Hirngeflüster“) von der TU Braunschweig ist einer der bekanntesten deutschen Gehirnforscher. Er berät große Wissens-Shows im TV und schreibt für unsere Zeitung.