Immer nur Lächeln

Ob meine Katze so wild war, dass mein Arm so zerkratzt ist, fragte der Mann hinter mir an der Einkaufsmarktkasse. Nein, antwortete ich wahrheitsgemäß. Stachelbeerernte, erklärte ich wahrheitsgemäß. Das war ein Akt. Vor Wochen hatte unsere oberfränkische Freundin noch Sorge, dass aufgrund des Insektensterbens keine Biene mehr übrig geblieben sein könnte, die ihre Stachelbeeren bestäuben würde.

Heute weiß ich, dass es mehr als eine Biene gegeben haben muss. Drei ordentlich stachelige Sträucher lieferten 3,5 Kilogramm Früchte, und ich habe noch nicht einmal alle gepflückt. Das Pflücken ging schnell. Das Putzen nicht. Es waren zu 80 Prozent kleine Beeren – das hält auf. Dann zuckern, zwei Stunden ziehen lassen, kochen, abfüllen, fertig. Dazwischen Pflaster wechseln.

Wissen Sie, was Tapferkeit ist? Sich später nichts anmerken zu lassen, wenn die Stachelbeerkonfitüre lächelnd verschenkt wird.