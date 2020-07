Hochzeit im Kindergarten

Gestern wurde mein Enkel feierlich aus der Krippe entlassen. Wahrscheinlich gibt es nach den Ferien eine Feier zur Aufnahme in den Kindergarten und dann später wieder eine Entlassungsfeier vor der Einschulungsfeier. All das hat es in meiner Kindheit im Kindergarten nicht gegeben. Ich erinnere mich nur an eine Feier, bei der ich im Frack mit Zylinder ein Mädchen im weißen Kleid heiraten durfte. Ich erinnere mich daran, weil als Trauzeugin die Zwillingsschwester meiner Braut dabei war. Und die hat geheult, weil sie nicht meine Braut sein durfte.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an Karl-Ernst.Hueske@bzv.de