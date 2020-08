Für jede Exkursion muss man die richtige Ausrüstung haben. Leider habe ich bei meiner ElbeRadtour, zu der wir in diesen Tagen gestartet sind, das falsche Rad dabei. Verwachst, verdammt. Ich schrieb Ihnen ja bereits, dass ich mir beim Holland-Dealer so einen Stahl-Drahtesel mit blauem Vorderrad ausgeliehen hab’, ein bleischweres Monstrum, mit dem man wie ein Affe auf dem Schleifstein kerzengerade drei oder vier Kilometer zum Einkaufen und zurück oder zu einer kleinen Stadtrundfahrt aufbrechen kann. Ich bin beziehungsweise war ja sehr überzeugt von diesem Gefährt, weil ich es monatlich mieten kann, nachdem mir gleich mehrere Schätzchen schnöde gestohlen worden waren. Das muss ich nicht mehr haben. Allerdings ist das wuchtige Hammer-Fiets Marke Holland-Brecher für schnittige Gegenwind-Touren auf Elbdeichen so ungeeignet wie ein Traktor zu Beschleunigungsmessungen von 0 auf 100. Und auf Elbdeichen herrscht konsequent immer Gegenwind. Mir fällt hierzu rein geophysikalisch keine Erklärung ein, sie könnte indes im gefühlt autosuggestiven Bereich liegen. Gegenwind ist brutal, was nur noch davon übertroffen wird, wenn eine Elbfähre kaputt ist, und das passiert mir gleich am ersten Tag, weshalb ein zweistündiger Umweg stromabwärts mit dem klobigen Holland-Renner erforderlich wird. Das alles wird als Challenge meinerseits zunächst durchaus freudig begrüßt, während bei ihr in der maßgeschneiderten Kluft windschnittig auf dem maßgeschneiderten, federleichten Spezialrad mit der perfekten Übersetzung alles rund läuft und mit Perfektion nach vorne strebt. Ich keule windschief hinterdrein, verliere den Anschluss, scheuere mir den Hosenboden durch und ärgere mich maßlos. Frust indes ist leistungsschädlich, weshalb ich heute die aus der mir eigenen Hybris erwachsene demonstrative Überlegenheit nicht theatralisch ausspielen kann und stattdessen jämmerlich zurückbleibe, ausgerechnet am Tag des Starts der Tour de France nicht nur physisch deklassiert, sondern auch psychologisch gedemütigt, da stehst du förmlich, während sie an dir vorüberfliegt, nein, nicht am Tourmalet, aber am Elbdeich, wo die Schafe hämisch blöken. Die Konsequenzen müssen klar sein. Als nächstes besorge ich mir ein E-Bike. Und einen Sattel, der meinen Körperschwerpunkt zu streicheln vermag. Und überhaupt. Ein neues Rad, ein besseres Rad. Der Tag endet nach 70 Kilometern ebenso ernüchtert und kaputt wie in dem sicheren Gefühl, dass auch der von sich Überzeugteste noch für jede Exkursion definitiv die richtige Ausrüstung haben muss. Sonst bis du nix.