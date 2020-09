Wir werden mal wieder überrascht werden von den Bauarbeiten an der Autobahnbrücke.

Mir wird es demnächst bei Fahrten von Wolfenbüttel zum Pressehaus nach Braunschweig ähnlich gehen wie vielen anderen Pendlern aus Wolfenbüttel. Wir werden mal wieder überrascht werden von den Bauarbeiten an der Autobahnbrücke und den damit verbundenen Verkehrseinschränkungen oder – besser gesagt – Staus. So ist das immer, auch wenn man vorher schon in der Zeitung über diese Baumaßnahmen etwas gelesen hat. Doch dieses Mal bin ich gewappnet. Mehrfach habe ich Radtouren entlang der Oker nach Braunschweig gemacht. Das ist eine echte Alternative, die nur mehr Zeit kostet, aber gesund ist.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgfocýuufmfs [fjuvoh=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?Lbsm.Fsotu/IvftlfAc{w/ef=0tqbo? =0fn?