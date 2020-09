Gemischte Gefühle

Einerseits Vorfreude, andererseits auch etwas Sorge: Dieses Gefühl machte sich am gestrigen Abend bei mir breit, ehe ich zum Start der neuen Theatersaison ins Lessingtheater ging, um dort den Auftritt von Maybebop mitzuverfolgen. Maybebop ist ein deutsches A-cappella-Pop-Quartett, das in Wolfenbüttel besonders viele Fans hat. Mit dem Auftritt dieser Band beginnt auch die erste Theatersaison, die unter besonderen Auflagen wegen der Corona-Pandemie stattfinden muss. Und da machte sich bei mir auch etwas Sorge breit. Aber ich gehe davon aus, dass sich alle Theaterbesucher an die von der Stadt erarbeiteten „Spielregeln für besondere Zeiten“ halten werden, so dass eigentlich nichts passieren dürfte und somit einem vergnüglichen Theaterabend nichts im Wege stehen dürfte, – zumal in den nächsten Wochen noch zahlreiche interessante Veranstaltungen im Theater angeboten werden.

