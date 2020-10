Wir alle leiden unter einer gewissen Corona-Müdigkeit. Gemeint ist hier nicht, das direkt durch das Virus ausgelöste Fatigue-Syndrom, also ein Erschöpfungszustand mit massiven langanhaltenden Nachwirkungen auch bei jüngeren Patienten.

Was hier gemeint ist, bezieht sich darauf, dass es extrem anstrengend ist, allzeit in Alarmbereitschaft und Unsicherheit zu leben und dabei beständig neue Gewohnheiten zu etablieren. Aber trotz dieser Erschöpfung dürfen wir unsere Wachsamkeit noch nicht aufgeben, denn der unnötige Widerstand gegen das Leben mit der „neuen Corona-Normalität“ gefährdet unsere Gesundheit – und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Diese „Pandemiemüdigkeit“ scheint in vielen Ländern durch widersprüchliche Nachrichten im Bereich der öffentlichen Gesundheit befeuert zu werden, und unsere eigenen föderalen Strukturen sind hier für eine klare Sicht- und Handlungsweise auch nicht immer hilfreich.

Viele Menschen warten verständlicherweise gespannt auf das Ende des Jahres 2020, aber Experten weisen darauf hin, dass sich auch am 1. Januar 2021 nichts wesentlich ändern wird. Wissenschaftler haben zukünftige Pandemie-Szenarien modelliert, keines davon geht davon aus, dass das Virus verschwindet. Nun ist das Virus schon jetzt mit aller Macht wieder aufgetaucht und nun kollidieren die Hotspots und das zunehmende Gefühl der Apathie miteinander – eine gefährliche Kombination.

Die wachsende Ungeduld ist laut Aussage der Gesundheitsämter eine ganz neue Herausforderung bei dem Versuch, die jüngsten Ausbrüche zu verlangsamen – was aber notwendig wäre, um einen verheerenden Herbst zu entschärfen. Forscher der Weltgesundheitsorganisation schätzen, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung in Europa an „Pandemiemüdigkeit“ leidet, was laut Dr. Hans Kluge, Regionaldirektor der WHO für Europa, auch nachvollziehbar ist: „Die Bürger haben große Opfer gebracht. Es hat außergewöhnliche Kosten verursacht, die uns alle erschöpft haben, unabhängig davon, wo wir leben oder was wir tun.“

Wenn der Frühling von Entsetzen geprägt war, ist der Herbst zu einer merkwürdigen Mischung aus Resignation und Unachtsamkeit geworden – während im April noch zwei Drittel aller Befragten angaben, in Bezug auf die Corona-Regeln sehr vorsichtig und umsichtig zu sein, so waren es im September weniger als 50 Prozent.

Menschen, die früher ihre Häuser nicht verlassen wollten, gehen wieder auf Partys und Feiern. Viele Menschen tragen immer noch Masken, um ihre Nachbarn zu unterstützen und andere zu schützen, aber Bürgersteige, die zu Ostern mit Kreidebotschaften zur Ermutigung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens und anderen geschmückt waren, sind an Halloween wahrscheinlich kahl. Angst wird durch Pandemiemüdigkeit ersetzt. Erkranke Menschen erzählen Contakt-Tracern, dass sie sich infiziert haben, während sie versuchen, zum normalen Leben zurückzukehren.

Was können wir also tun? Das Erste ist, an uns selbst zu appellieren und nicht nur an andere. Also: Virus-technisch am Ball bleiben und weder die Geduld noch den Respekt vor diesem Virus verlieren – der sich ja immer erst zeigt, wenn es zu spät ist und so eine Art Versteckspiel mit unserem Sicherheitsbedürfnis spielt.

Für viele Menschen ist es eine abstrakte Idee, an Covid-19 zu erkranken Die Realität ist jedoch, dass das Coronavirus jeden betreffen kann und hier hilft, eine Geschichte über jemanden zu lesen, der an Covid-19 erkrankt war, damit die Krankheit ein persönliches Gesicht bekommt.

Aus den Neurowissenschaften wissen wir, dass es erstmal wichtig ist, dass wir uns selbst auf ein Ziel einschwören, um engagiert zu bleiben. Unsere Verhaltensänderungen (oder besser unser geändertes Verhalten auch beizubehalten) kann damit beginnen, eine klare Absicht zu formulieren und ein Versprechen abzugeben.

Das Tragen eines Helms beim Radfahren, der Blick über die Schulter beim Abbiegen und viele andere lebensrettende Gewohnheiten beginnen mit einer Entscheidung: Sie möchten das Richtige tun, um sich und andere zu schützen, auch wenn dies eine leichte Unannehmlichkeit bedeutet. Das gleiche Prinzip kann für das Händewaschen, das Aufrechterhalten der physischen Distanz und das Tragen einer Maske in der Öffentlichkeit gelten -- die berühmte „AHA-Regel, die man nun noch um das „L“ von Lüften ergänzen möchte.

Als nächstes ist wichtig, dass wir flexibel bleiben, wenn sich Empfehlungen ändern: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse über das Virus, das Covid-19 verursacht, ändern die Empfehlungen von Experten, auch politische Vorgaben ändern sich je nach Infektionsgrad und Wissensstand, was zu Desorientierung führt, wenn wir nicht in unserem Verhalten am Ball bleiben. Es ist schwer – aber wichtig – mitzuhalten. Aber es ist auch wichtig, dass im Moment Grenzwerte und Regeln, die von der Politik festgelegt werden, nun auch für eine bestimmte Zeit gültig bleiben.

Wir haben schon alle im Lauf unseres Lebens bewiesen, neue Gewohnheiten zur zweiten Natur werden zu lassen: Auch als wir zum ersten Mal Zahnseide verwendet haben oder unsere Kinder mühsam in einer Babyschale festgeschnürt haben, schien dies eine lästige Pflicht zu sein, obwohl wir alle wussten, dass dies das Richtige ist. Vor Jahren war niemand besorgt über Passivrauchen, heute müssen sich Raucher einschränken. Wir hatten keine Autositze für Kinder und legten keine Babys auf den Rücken, um sicher zu schlafen. All das machen wir genauso selbstverständlich, wie zweimal am Tag die Zähne zu putzen.

Das Wichtigste ist, nicht aufzugeben, auch wenn wir uns mal erschöpft fühlen. Die Coronavirus-Pandemie verschwindet nicht so schnell. Vorbeugende Maßnahmen sind erforderlich, bis eine Behandlung oder ein Impfstoff vorliegt. All das ist Monate entfernt.

„We are all in this together“ – wir sind gemeinsam in dieser Situation, und wir werden diese Pandemie nur mit sich nachhaltig etablierten neuen Routinen bewältigen.

„We are family“ ist übrigens der neue Titelsong zur Pandemie, den die WHO propagiert…. Zu finden unter: https://www.youtube.com/watch?v=FqbOC_BRW8g

Erfolgsautor Prof. Martin Korte („Wir sind Gedächtnis“) von der TU Braunschweig ist einer der bekanntesten deutschen Gehirnforscher. Er berät große Wissens-Shows im TV und schreibt für unsere Zeitung.