Normalerweise hätte ich in meinen Herbstferien eine Gegend in Deutschland erkundet: mit Museumsbesuch, Spaziergängen in der Landschaft, Besichtigung von Sehenswürdigkeiten und gutem Essen. Doch daraus wurde dieses Jahr nichts. Dafür habe ich 14 Tage lang entschleunigt gelebt. Ich habe entspannt Bücher und Zeitschriften gelesen, meine CDs katalogisiert, mein Zimmer aufgeräumt, Filme geschaut. War auch gut!

