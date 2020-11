Jede Lebensphase prägt uns – ideologisch, religiös, sportlich…

Im Laufe seines Lebens durchläuft der Mensch viele Phasen. In jeder dieser Phasen macht er verschiedene Erfahrungen, die ihn prägen. Er muss sich oft neu erfinden. Das fängt schon mit dem Kindergarten an, den er besucht. Auch wenn diese erste Trennung von den Eltern nur einige Stunden dauert, lernt er von da an neue Freunde kennen. Selbst das Butterbrot, das jedes Kind mitbringt, schmeckt unterschiedlich, und es lernt, dass andere Mütter vielleicht besser kochen, als die eigene.

Nach dem Kindergarten wechselt der junge Mensch in die Schule, danach lernt er einen Beruf oder besucht eine Hochschule. Während all dieser verschiedenen Phasen lernt er unterschiedliche Menschen kennen. Einige werden Freunde, andere auch nicht. Es ist aber meistens so, dass er von seiner Umgebung immer wieder geprägt wird – ideologisch, religiös, sportlich…

Als ich wegen des Studiums nach Russland ging, wurde mir im ersten Jahr ein Zimmer mit einem Studenten aus Bolivien und einem aus Russland zugeteilt. Bis dahin hatte ich in meiner Heimat mit meinen Geschwistern zusammen gewohnt. Die wenigen Male, die ich mit Fremden ein Zimmer geteilt hatte, waren in den Ferien, wenn ich Verwandte besucht hatte. Die Umgebung war mir vertraut, und es gab wegen der Wohnsituation keine Konflikte. In Moskau verlief das Zusammenleben anders.

Die Universitätsverwaltung hatte die Studenten nach folgendem Prinzip aufgeteilt: zwei Ausländer und ein Russe pro 20-Quadratmeter-Zimmer. Die Russen sollten auf diese Weise den ausländischen Studenten die Gebräuche und Sitten in der Sowjetunion beibringen. Heute würde man sagen, dass es ihre Aufgabe war, uns zu integrieren.

Aber diese Zusammensetzung hatte auch andere Folgen: Es fand eine Wechselwirkung statt, und wir beeinflussten auch unsere russischen Kommilitonen. Da die sowjetischen Bürger damals keine vollkommene Reisefreiheit hatten, brachten die ausländischen Studenten dank ihrer Fotoalben, Zeitschriften und Erzählungen die Welt außerhalb der Sowjetunion in die Zimmer und konfrontierten ihre russischen Kommilitonen damit.

Das Zusammenleben unterschiedlicher Nationen und Kulturen war nicht leicht. Obwohl wir, vorsorglich, nach der Verträglichkeit zwischen den Nationen aufgeteilt wurden, entstanden andere zwischenmenschliche Probleme. Wir waren jung und jeder hatte seine eigene Musikanlage. Und wenn drei Paare von Lautsprechern vorhanden waren, musste man abstimmen, wer wann die volle Lautstärke seiner Anlage prüfen durfte. Ansonsten musste man sich mit dem Kopfhörer abfinden, wenn die Fäuste nicht helfen können, die Hierarchie herzustellen. Was wurde gekocht? Wenn man den Geruch nicht ertragen konnte, so musste man das Zimmer verlassen, wenn der eine oder andere speiste. Es hat auch häufig während der Klausuren gekracht, weil einige früh schlafen gehen, während die anderen, die keine Prüfung mehr hatten, Partys feiern wollten.

Aufgrund all dieser Erfahrungen wollte ich, als ich nach Braunschweig kam, nicht in einer Wohngemeinschaft wohnen. Ich bevorzugte ein Einzelzimmer im Wohnheim, wo ich meinen Kugelschreiber da wieder finden konnte, wo ich ihn am Vortag gelassen hatte. Als mein bester Braunschweiger Freund mit dem Studium fertig geworden war und eine Stelle als Elektroingenieur gefunden hatte, sagte ich zu ihm: „Jetzt musst du aus deiner Wohngemeinschaft ausziehen.“ „Nein“, entgegnete er, „Warum? Das Diplom macht mich nicht zu einem anderen Menschen.“ „Doch! Du bist ein anderer Mensch geworden. Du wirst sehen.“ Er lehnte es kategorisch ab, auszuziehen.

Aber die Stimmung änderte sich in der Wohngemeinschaft, in der vier weitere Studenten wohnten. „Seitdem du Ingenieur geworden bist, machst du das Bad nicht mehr sauber.“ „Eigentlich könntest du anteilig mehr für die Miete bezahlen. Du verdienst mehr als wir.“ Drei Monate später suchte sich mein Freund eine Wohnung und zog aus.

Als berufstätiger Ingenieur passte er nicht mehr in eine studentische Wohngemeinschaft. Auch wenn er der Meinung war, er wäre der gleiche Mensch geblieben.

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.