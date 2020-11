Lieber erfrieren

Die ersten Demokratieversuche in Athen oder Rom fanden meistens im Freien statt. An diese Tradition will wohl der Landkreis Wolfenbüttel anknüpfen, dachte ich sowohl am Montag- als auch am Donnerstagabend. Denn an diesen Tagen veranstaltete der Kreis zwei Fachausschusssitzungen fast im Freien, nämlich im unbeheizten Saal des geschlossenen Hotels Rilano. Ausschussmitglieder und Besucher saßen dort frierend in dicken Wintermänteln und hatten teilweise sogar Handschuhe an. Von mobilen Heizgeräten hat im Landkreis wohl noch niemand etwas gehört! Dafür wurde – und das ist gut so – natürlich auf die Einhaltung der Abstandsregeln wegen Corona geachtet. Aber was nützen einem die Abstandsregeln, wenn man erfriert? Zumindest wärmende Getränke hätte man in dieser Vorweihnachtszeit servieren können. Mir wären da schon einige leckere Getränke eingefallen...

