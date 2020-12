Alarm für den Schneeschieber

Wer hegt heutzutage noch die Hoffnung auf eine weiße Weihnacht? Schön wär’s ja. Aber mit dem Klimawandel ist die Aussicht auf solch eine himmlische Bescherung schon lange dahingeschmolzen. Unsereins Nachbar hingegen ist ein Optimist. Und deshalb hat er, der vorausschauende Hausmeister des Quartiers, schon den „Schnee- und Eis-Dienstplan“ in die Runde gegeben. Dieser legt fest, welcher Nachbar wann auf dem gemeinsamen Weg jedes Schneeflöckchen zu beseitigen hat – umgehend nach der Landung auf dem Straßenpflaster. Für unsereins war’s das also mit der Weihnachtsruhe, stattdessen Winter-Bereitschaft. Bleibt in diesem Fall die Hoffnung, dass der Herr Petrus in Absprache mit Frau Holle das Land, wenn überhaupt erst eine Woche später mit einer weißen Pracht zu bedecken gedenkt. Dann ist unsereins gern dabei – unbeschwert den Flockentanz bewundern und lauschen, wie der Schnee unter den Schuhen knirscht. Dann nämlich hat der Nachbar zur Linken Schnee-Bereitschaft...

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an thomas.stechert@bzv.de