Wunderlich statt widerlich

Irgendwann wird man wunderlich bei dieser ganzen Shutdown-Isolation. Mein neuer Spleen: Bingo – die Umweltlotterie. Ich kaufe Lose, sitze am Sonntag pünktlich vor dem Fernseher und schaue diese Sendung, die der Sohn meines besten Freundes mit „Das ist ja zum Fremdschämen“ kommentierte. Ja, bisweilen ist es das. Aber auch irgendwie Kult. Ich schau das gern, ein wenig wunderlich halt. Doch im weiteren Verlauf entdeckte ich Abgründe.

Bei der Sendung gibt es neben NDR-Urgestein Michael Thürnau (auch ein wenig wunderlich) die Moderatorin Jule Gölsdorf zu sehen. Ich mag sie. Schlagfertig, sich für keinen Mist zu schade, sympathisch. Seit meinem Bingo-Wiedereinstieg folge ich ihr bei Instagram. Und neulich schaute ich mir mal die Kommentare unter ihren Fotos an. Das war dann wirklich zum Fremdschämen.

Da fand eine Zungenraushängparade ekelhafterer Art statt. Kuss-Smileys, Herzen- und rote Rosen-Emoticons soweit das Auge reicht. Sieger: ein Typ, der scheinbar jedes Bild von ihr kommentiert, beginnend mit „Moin, schöne Frau mit dem zauberhaften Lächeln“. Dann kommt immerhin was zum Bildmotiv, aber so seltsam übergriffig und garniert mit Herzchen und Rosen, das Ganze in der ganz eigenen Penetranz des unangenehmen älteren Mannes. Übergriff statt Kompliment. Es schüttelt einen.

Ich bin vielleicht wunderlich. Dieses Verhalten empfinde ich als widerlich. Hoffentlich werde ich nie so wie die. Wunderlich gefalle ich mir weit mehr als widerlich.