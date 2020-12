Dass dieses Jahr alles anders ist und wird, das haben wir alle wohl hinlänglich begriffen. Und so wird natürlich zu Weihnachten auch vieles anders sein. Es gibt in diesem Jahr reichlich Zeit, die Festtage vorm Fernseher zu verbringen, weil Besuche bei Verwandten und Freunden möglichst zu vermeiden sind. In dieser Situation helfen amerikanische Weihnachtsbräuche. Die Amerikaner, so war es kürzlich zu erfahren, hängen sich als Christbaumschmuck kleine Medaillons, die Porträts der Liebsten zeigen, in den Baum. Und dann, das wird besonders die Heimkino-Fans freuen, werden die Weihnachtsbäume zuweilen mit Girlanden aus buntem Popcorn geschmückt. Da erntet man sich den Snack gewissermaßen frisch vom Baum. Mehr Fliegen kann man nicht mit einer Klappe schlagen, um ein ruhiges, ungestörtes, friedliches Weihnachtsfest mit Lieblingsfilmen und massenhaft Popcorn zu verbringen.