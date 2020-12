Auf den Schwiegervater zu hören, ist vielleicht gar keine so schlechte Idee (im Nachhinein ist man immer schlauer, vielen Dank auch). Als mein Schwiegervater uns vor ein paar Monaten vorschlug, gemeinsam mit ihm einen Wohnwagen zu erstehen, lehnten wir ab. Zu viel Arbeit, kein Parkplatz und so weiter. Wir waren wahre Spielverderber. Wären wir es nicht gewesen, hätten wir im Sommer mit dem Gefährt verreisen können und müssten unseren Hochzeitstag am 22. Dezember nicht ausfallen lassen. Denn normalerweise dinieren wir an diesem Tag bei unserem Lieblingsitaliener, der wie alle anderen momentan geschlossen hat. Hätten wir den Wohnwagen, den wir ausgeschlagen haben, könnten wir mit diesem auf den Parkplatz des Restaurants vorfahren und uns unsere Lieblingspizza durchs Fenster servieren lassen. Immer mehr Restaurants bieten Wohnwagen-Dinner an und beachten dabei natürlich strengstens die Corona-Auflagen: Das Menü wird auf dem Parkplatz an den Wohnwagen gebracht. Es wird nicht im Pappkarton serviert, sondern auf Porzellan – gegebenenfalls festlich garniert. Auf allzu viel Wein muss natürlich verzichtet werden, weil man nach Verspeisen des Menüs ja wieder vom Restaurant-Parkplatz rollen muss. Eine wunderbare Idee ist das Wohnwagen-Dinner, und ich verspreche, die Vorschläge meines Schwiegervaters künftig genauer abzuwägen.