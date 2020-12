Gelungene Ablenkung?

Als mir am Donnerstagmittag an der Halchterschen Kreuzung ein Weihnachtsmann auf einem Motorroller entgegenkam, da fiel mir spontan eine Geschichte ein, die sich vor etwa 25 Jahren vor unserem Haus in der Leibnizstraße abgespielt hat. Damals wartete der von uns bestellte Weihnachtsmann mit allen Geschenken im Jutesack in einem parkenden Auto direkt vor unserem Haus, als wir gerade mit unseren Kindern am Heiligen Abend vom Kirchbesuch nach Hause kamen. Es gelang uns jedoch, die Kinder so abzulenken, dass sie den Weihnachtsmann im parkenden Auto gar nicht sahen. Das glaube ich zumindest bis heute...

