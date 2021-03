Die kommen wieder

Ich erwähnte es schon mehrfach (aber noch nicht oft genug!), wie ich die Corona-Pandemie finde: einfach nur lausig. Und das geht nicht nur mir und Ihnen so, sondern auch… jawohl: der Laus. Die AOK hat ermittelt, dass der Bedarf an Arznei gegen Läusebefall um ein Drittel eingebrochen ist. Ja, es sind grausige und lausige Zeiten für die flügellosen Klammerbiester, die wir der Gattung „gemeine Kopflaus“ oder „Pediculus humanus capitis“ zurechnen. Läuse hassen Abstandsregeln! Desinfektionsmittel finden sie zum Speien. All die Hygienevorschriften, mit denen wir uns tagaus, tagein befassen, verabscheuen sie aus tiefstem Lauseherzen –, und wie Hohn mag ihnen jetzt noch die Wiedereröffnung der Friseursalons erscheinen.

